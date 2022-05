LIVE Alcaraz-Zverev 0-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:42 Alcaraz e Zverev hanno iniziato il loro riscaldamento, tra pochi minuti il via del match. Buon divertimento! 16:40 Sasha Zverev cerca di eguagliare il suo miglior risultato al Roland Garros, ossia la semifinale raggiunta l’anno scorso. 16:38 I giocatori stanno effettuando ora il loro ingresso in campo! A Parigi quest’oggi è una giornata perfetta per giocare a tennis, sole e temperatura primaverile. 16:37 Alexander Zverev al primo si è sbarazzato dell’austriaco Ofner con il punteggio di 6-2 6-4 6-4. Ha dovuto faticare parecchio nel secondo turno, dovendo rimontare da due set a zero sotto, sconfiggendo al quinto l’argentino Baez per 2-6 6-4 6-1 6-2 7-5. Il n.3 al mondo ha poi vinto tre set a zero al terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:42hanno iniziato il loro riscaldamento, tra pochi minuti il via del match. Buon divertimento! 16:40 Sashacerca di eguagliare il suo miglior risultato al, ossia la semifinale raggiunta l’anno scorso. 16:38 I giocatori stanno effettuando ora il loro ingresso in campo! A Parigi quest’oggi è una giornata perfetta per giocare a tennis, sole e temperatura primaverile. 16:37 Alexanderal primo si è sbarazzato dell’austriaco Ofner con il punteggio di 6-2 6-4 6-4. Ha dovuto faticare parecchio nel secondo turno, dovendo rimontare da due set a zero sotto, sconfiggendo al quinto l’argentino Baez per 2-6 6-4 6-1 6-2 7-5. Il n.3 al mondo ha poi vinto tre set a zero al terzo ...

