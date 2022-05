“L’Isola dei Famosi” annuncia “Le Piratesse”: Soleil Sorge e Vera Gemma tornano in Honduras (Di martedì 31 maggio 2022) “L’Isola dei Famosi” si prepara ad accogliere due nuove naufraghe pronte a stravolgere nuovamente le dinamiche di Playa Palapa: nel corso della ventunesima puntata, in onda lunedì 30 maggio su Canale 5, Ilary Blasi ha infatti annunciato il ritorno in Honduras delle Piratesse Soleil Sorge e Vera Gemma, già protagoniste di importanti pagine della storia del reality. “L’Isola per me è stata la prova più difficile da affrontare, ma la più bella da superare”, ha dichiarato Soleil nella clip di presentazione, mentre Vera sostiene di aver lasciato il segno per aver giocato da sola e senza alleanze. Entrambe sembrano avere le idee molto chiare sul da farsi e se Vera ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 31 maggio 2022) “dei” si prepara ad accogliere due nuove naufraghe pronte a stravolgere nuovamente le dinamiche di Playa Palapa: nel corso della ventunesima puntata, in onda lunedì 30 maggio su Canale 5, Ilary Blasi ha infattito il ritorno indelle, già protagoniste di importanti pagine della storia del reality. “per me è stata la prova più difficile da affrontare, ma la più bella da superare”, ha dichiaratonella clip di presentazione, mentresostiene di aver lasciato il segno per aver giocato da sola e senza alleanze. Entrambe sembrano avere le idee molto chiare sul da farsi e se...

