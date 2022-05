L’ira di Antonella Clerici | “Mancano solo 4 puntate e mi permetto di dirlo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 31 maggio 2022) La rabbia diesplode come sempre con il garbo che la contraddistingue, non c’è bisogno di alzare la voce ma chissà se le sue parole faranno riflettere tutti. E’ l’ultimo girono di maggio, è l’ultima settimana di E’ sempre mezzogiorno eavrebbe magari preferito accogliere il suo pubblicocon sorrisi e buone notizie ma la conduttrice riflette: “E’ un mondo strano questo che va un po’ all’incontrario…”. Entra come sempre canticchiando, come sempre si ferma al centro dello studio per salutare tutti i telespettatori, per accoglierli nel suo bosco, nella sua cucina. E’ sempre mezzogiorno è un programma allegro e leggero ma mai stupido, mai eccessivo, lo guardano le famiglie, i bambini, tutti. Ancora una volta però non ci sono buone notizie, non è il covid, non è la ...