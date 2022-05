L’inflazione sale, associazioni sul piede di guerra: scoppole alle famiglie da 2000 €. Unc: “Una Caporetto” (Di martedì 31 maggio 2022) Inflazione, dal fronte rovente delle associazioni di settore arriva l’allarme sulle ultime stangate. Con l’Unc, che attraverso il presidente Massimiliano Dona, quantificata la batosta degli aumenti del costo della vita in 2421 euro su base annua, “equamente” ripartiti tra spese per l’abitazione, acqua ed elettricità, trasporti e cibo. E con il Codacons che, contestualmente, annuncia una “Class action” dopo le «indagini aperte dall’Antitrust e dalle Procure» sulle speculazioni in atto. Una situazione al limite, che il numero uno di Unc non esita a definire «una catastrofe», una «Caporetto per i consumi»… € Inflazione, una stangata che infierisce su tutto: casa, bollette, trasporti e cibo Tutto parte dai dati Istat sulL’inflazione, che attestano come il fenomeno abbia subito un’accelerata proprio a maggio, dopo il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Inflazione, dal fronte rovente delledi settore arriva l’allarme sulle ultime stangate. Con l’Unc, che attraverso il presidente Massimiliano Dona, quantificata la batosta degli aumenti del costo della vita in 2421 euro su base annua, “equamente” ripartiti tra spese per l’abitazione, acqua ed elettricità, trasporti e cibo. E con il Codacons che, contestualmente, annuncia una “Class action” dopo le «indagini aperte dall’Antitrust e dProcure» sulle speculazioni in atto. Una situazione al limite, che il numero uno di Unc non esita a definire «una catastrofe», una «per i consumi»… € Inflazione, una stangata che infierisce su tutto: casa, bollette, trasporti e cibo Tutto parte dai dati Istat sul, che attestano come il fenomeno abbia subito un’accelerata proprio a maggio, dopo il ...

