Lexus Electrified Sport Concept debutta in al Goodwood Festival

Pubblicità

_autoblog : Lexus Electrified Sport: le immagini ufficiali - lautomobile_ACI : #Lexus presenterà al Goodwood Festival of Speed (23-26 giugno) il concept Electrified Sport. - fabiocavagnera : RT @motorionline: #LexusElectrified Sport: prima europea per l’elettrica a Goodwood 2022 - motorionline : #LexusElectrified Sport: prima europea per l’elettrica a Goodwood 2022 -

ROMA - Il Goodwood Festival of Speed ospiterà la prima presentazione pubblica al di fuori del Giappone del conceptSport, la visione dell'azienda per una futura auto sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica, vista da molti come un potenziale successore della leggendariaLFA. ...31 maggio 2022 - 10:00 Il Goodwood Festival of Speed ospiterà la prima presentazione pubblica al di fuori del Giappone del conceptSport , una futura auto sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica. Il conceptSport sarà esposto in un'area dedicata ai veicoli elettrificati, l'Electric ...Con le proporzioni essenziali e audaci e la ridotta altezza da terra di un'auto sportiva, simboleggia il futuro del brand Lexus.L'accelerazione, da 0 a 100 km/h, dovrebbe essere di circa due secondi e ...ROMA (ITALPRESS) - Il Goodwood Festival of Speed ospiterÃÂ la prima presentazione pubblica al di fuori del Giappone del concept Lexus Electrified Sport, la visione dell'azienda per una futura auto s ...