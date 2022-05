Letta: “Salvini e la Russia? Chiediamo chiarezza, non è una vicenda che può finire a tarallucci e vino” – Video (Di martedì 31 maggio 2022) “Salvini e la sua iniziativa in Russia? Noi Chiediamo delle risposte, non è che questa vicenda possa completarsi così”, così il segretario Pd, Enrico Letta, a margine della segreteria dem, al Nazareno. “Mentre la crisi era in corso c’erano trattative non si sa bene tra chi, in che modo e in che forma tra l’invasore russo e un partito di governo Italiano. Quindi noi Chiediamo chiarezza, non può terminare a tarallucci e vino”, aggiunge dopo le rivelazioni stampa di una cena tra il leader della Lega e l’ambasciatore russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “e la sua iniziativa in? Noidelle risposte, non è che questapossa completarsi così”, così il segretario Pd, Enrico, a margine della segreteria dem, al Nazareno. “Mentre la crisi era in corso c’erano trattative non si sa bene tra chi, in che modo e in che forma tra l’invasore russo e un partito di governo Italiano. Quindi noi, non può terminare a”, aggiunge dopo le rivelazioni stampa di una cena tra il leader della Lega e l’ambasciatore russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

