Letta | In Sicilia ci saranno le primarie per scegliere il candidato presidente

AGI - Il segretario del Partito democratico fuga gli ultimi dubbi: in Sicilia ci saranno le primarie di coalizione per scegliere il candidato o la candidata presidente. L'ufficialità a quella che fino a questa mattina era "una possibilità" arriva dal palco di Messina, dove Letta è arrivato per sostenere la corsa a sindaco di Franco De Domenico, scelto dalla coalizione di cui fa parte, tra gli altri, anche il Movimento 5 Stelle. I colloqui con Conte sono quotidiani, riferiscono fonti del Pd, e hanno portato al tavolo delle regole fra Conte, Letta e gli esponenti dei territori dei due partiti. Lo schema è quello visto anche alle primarie di Roma, con le primarie 'ibride', sia nei gazebo che con il voto telematico.

