Legge3 it | 5 anni di successi | 43 110 000 euro di debiti cancellati e 93 famiglie salvate

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Fuori dal tunnel” è il convegno organizzato da.it per festeggiare 5dinell’aiutare le persone sovraindebitate. Un incontro, una festa, a cui hanno partecipato clienti, collaboratori e amici. Bertollo: «Io per primo so cosa si prova a ripartire senza più l’incubo deiche tengono in ostaggio il futuro» Roma, 31 maggio 2022 – La busta verde che arriva a casa, le storie da inventare per coprire la situazione, la sensazione di sentirsi mancare il respiro e la terra sotto i piedi. I pensieri che finiscono sempre lì, in quell’angolo buio della mente, popolato da rate e finanziarie che non lasciano tregua… con la sensazione che non ci sia via d’uscita. Questi i sentimenti più comuni di una persona sovraindebitata. «So bene cosa si prova – afferma Gianmario Bertollo, fondatore di ...