Legge elettorale, Letta si converte all’inciucio proporzionale: «Il Rosatellum è da cambiare» (Di martedì 31 maggio 2022) Enrico Letta torna sulla Legge elettorale. Dopo tante promesse sull’intangibilità del sistema maggioritario, comunque tenuto in vita dall’attuale Rosatellum, il leader dem ha cambiato idea. la Legge che c’è ora non gli va bene più. Anzi, «è la peggiore che si sia avuta nella seconda Repubblica», ha detto dagli studi di Porta a Porta dov’era ospite di Bruno Vespa. Cose che capitano, specie quando i sondaggi sono concordi nell’assegnare la vittoria al centrodestra. E probabilmente non basterà neppure il terrorismo preventivo di Goldman Sachs («con il centrodestra al governo l’Italia rischia di perdere le risorse del Pnrr») a far cambiare l’idea agli elettori. Non resta, dunque, che cambiare le regole del gioco a gioco già iniziato. Così Letta a Porta a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) Enricotorna sulla. Dopo tante promesse sull’intangibilità del sistema maggioritario, comunque tenuto in vita dall’attuale, il leader dem ha cambiato idea. lache c’è ora non gli va bene più. Anzi, «è la peggiore che si sia avuta nella seconda Repubblica», ha detto dagli studi di Porta a Porta dov’era ospite di Bruno Vespa. Cose che capitano, specie quando i sondaggi sono concordi nell’assegnare la vittoria al centrodestra. E probabilmente non basterà neppure il terrorismo preventivo di Goldman Sachs («con il centrodestra al governo l’Italia rischia di perdere le risorse del Pnrr») a farl’idea agli elettori. Non resta, dunque, chele regole del gioco a gioco già iniziato. Cosìa Porta a ...

