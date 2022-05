Leganes | buone notizie per i tifosi | accordo per il rinnovo con Gonzalez

Leggi su serieanews

(Di martedì 31 maggio 2022) Notizia importante per idel. Il club ha blindato una delle principali pedine della difesa iberica. La stagione regolare in seconda divisione spagnola è terminata da pochi giorni e le squadre già pensano al futuro. Ilè una di quelle che sta pianificando la rosa per la prossima stagione ed ha effettuato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.