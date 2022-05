League of Legends, Lee “Rush” Yoon-jae termina il servizio militare: “Ecco cosa ho perso” (Di martedì 31 maggio 2022) Lee “Rush” Yoon-jae, famoso streamer ed ex giocatore professionista di League of Legends, ha terminato il suo periodo nel servizio militare sudcoreano. E’ stato lo stesso Rush ad annunciarlo sui social media nella giornata di domenica 29 maggio. Il giocatore ha spiegato che il periodo nell’esercito non gli ha portato nulla di significativo, ammettendo anzi di aver perso una certa umanità, oltre alle sue abilità in League of Legends. Tuttavia, secondo gli esperti del settore Yoon-jae ci metterà davvero poco per tornare ad alti livelli. D’altronde, come ricordano di certo i fan di League of Legends, Rush era un giocatore e uno streamer ... Leggi su esports247 (Di martedì 31 maggio 2022) Lee “-jae, famoso streamer ed ex giocatore professionista diof, hato il suo periodo nelsudcoreano. E’ stato lo stessoad annunciarlo sui social media nella giornata di domenica 29 maggio. Il giocatore ha spiegato che il periodo nell’esercito non gli ha portato nulla di significativo, ammettendo anzi di averuna certa umanità, oltre alle sue abilità inof. Tuttavia, secondo gli esperti del settore-jae ci metterà davvero poco per tornare ad alti livelli. D’altronde, come ricordano di certo i fan diofera un giocatore e uno streamer ...

