Le rivendicazioni sacrosante del popolo della scuola

(Di martedì 31 maggio 2022) 30 maggio 2022, sciopero nazionale del sistema. Un centinaio di pullman di docenti previsto a Roma, diverse iniziative locali, ma generalmente un’adesione alla protesta che non riesce ad andare in prima pagina. Scorrendo i siti di notizie nazionali, è un’impresa trovare traccia delle manifestazioni di oggi. Qualche dichiarazione al vetriolo, come quella di Cristina Costarelli dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, secondo cui siamo alle prese con “il solito ritornello”, oppure qualche numero palesemente sbilanciato da una parte o dall’altra, per cui si legge qui di una “larghissima adesione” e altrove del “10% dei docenti coinvolti”. Poi, ancora, le dichiarazioni attese dei rappresentanti del sindacato e poi quelle del ministro Patrizio Bianchi che, di fronte a uno sciopero nazionale, si limita al dovuto rispetto dell’atto sindacale in corso e parla di ...