Le prime attuazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(Di martedì 31 maggio 2022) di Ugo Calvaruso Dal 2021 si parla deldi(Pnrr)italiano per rilanciare l’economia, che fa parte del programma europeo Next Generation. Il, che è stato approvato dalla commissione europea circa un anno fa, è strutturato in quattro aree: Obiettivi generali, Missioni e Riforme, Attuazione e Valutazione dell’impatto macroeconomico. Nonostante alcuni eventi che hanno ridefinito alcune linee guida dell’Europa, l’obiettivo principale deldiè rimasto quello di dare una spinta ai diversi processi di transizione, da quello tecnologico a quello ecologico, e, in particolare per l’Italia, superare le debolezze strutturali del suo sistema ...