Le nuove sanzioni Ue alla Russia, fanno 'incazzare' Zelensky: "Sono trascorsi oltre 50 giorni tra il quinto ed il sesto pacchetto. E' inaccettabile"… (Di martedì 31 maggio 2022) Ore di confronti serrati, idee, proposte, con tutti i maggiori leader europei (ciascuno dei quali già abbastanza 'angustiato' per le sorti del proprio Paese), idealmente riunti 'intorno ad un tavolo', nell'ambito dell'appena concluso Consiglio Europeo straordinario, ed alla fine, a fatica, è stato approvato il sesto (sesto) pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un Consiglio Europeo straordinario che, come sottolineato da Draghi, ha raggiunto un successo che ha del miracoloso Come ha riferito poco fa anche il nostro premier, entusiasta, si è trattato di un grandissimo lavoro diplomatico, che ha dovuto tenere conto delle esigenze e delle possibilità di tutti, cercando quindi, per quanto possibile (come nel caso di Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia), di non lasciare indietro ...

