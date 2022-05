Le nozze di Chloe Sevigny | i tre abiti da sposa sono uno più sexy dell’altro

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 31 maggio 2022) La relazione trae Sinisa Mackovic ci ha messo un po’ a ingranare ma, una volta scoccata la scintilla, tutto si è messo in moto in fretta. Presentati l’uno all’altra da un’amica comune,serviti un paio di incontri fortuiti prima che la loro storia decollasse. Poco dopo lei è rimasta incinta del loro Vanja e, durante la babymoon a Turks and Caicos, Sinisa le ha chiesto dirlo (QUI puoi vedere alcuni degli anelli di fidanzamento dei vip).in nero per lecon rito civile nel 2020 In nero per il rito civile del 2020Lecon rito civileavvenute in gran segreto nel 2020, quando l’attrice aveva ancora il pancione. In quell’occasioneha ...