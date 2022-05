Le farfalle volano per Freddy (Di martedì 31 maggio 2022) La danza come elemento essenziale del DNA del brand Freddy, e il corpo umano nella sua flessibilità accompagnata dalla collezione Primavera Estate 2023 in anteprima. E’ stato questo il fulcro della speciale serata-evento che il 30 maggio a Milano ha visto sfilare la “Freddy Goes To Market SS23”. Freddy fashion show guarda le foto Chi meglio delle farfalle olimpiche per dare forma alla collezione, il cui tema portante è “Jungle” e il richiamo alla natura, che tiene viva la direzione green che il brand sta prendendo da diverse stagioni. ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) La danza come elemento essenziale del DNA del brand, e il corpo umano nella sua flessibilità accompagnata dalla collezione Primavera Estate 2023 in anteprima. E’ stato questo il fulcro della speciale serata-evento che il 30 maggio a Milano ha visto sfilare la “Goes To Market SS23”.fashion show guarda le foto Chi meglio delleolimpiche per dare forma alla collezione, il cui tema portante è “Jungle” e il richiamo alla natura, che tiene viva la direzione green che il brand sta prendendo da diverse stagioni. ...

