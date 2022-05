Pubblicità

globalistIT : - bendico06 : RT @EugenioCardi: 'Si tende a togliere umanità a Putin'. Firmato: Michele Santoro.?? Credo che dopo 30 anni di annessioni violente e sanguin… - RobertoRenga : RT @EugenioCardi: 'Si tende a togliere umanità a Putin'. Firmato: Michele Santoro.?? Credo che dopo 30 anni di annessioni violente e sanguin… - EugenioCardi : 'Si tende a togliere umanità a Putin'. Firmato: Michele Santoro.?? Credo che dopo 30 anni di annessioni violente e s… - bendico06 : RT @EugenioCardi: Quindi per amor di pace bisogna darla vinta ad un guerrafondaio prepotente e sanguinario! Io non riesco proprio a compren… -

Globalist.it

Prove tecniche di annessione: le regioni di Kherson e Zaporizhzhia , nell' Ucraina sud - orientale, sono passate ai servizi di comunicazioni mobili e a Internet russi. Lo ha dichiarato questa mattina ...avanza non soltanto militarmente ma anche con le suedi fatto. Non perde nemmeno tempo con dei referendum, i cui esiti poi vanno magari falsificati e che tanto non sono ... Le annessioni di Putin: le regioni di Kherson e Zaporizhzhia passate a telefoni e internet russi Lo ha dichiarato questa mattina il consigliere del leader della Crimea per la politica dell’informazione, Oleg Krijuchkov, all’agenzia di stampa «Ria Novosti». In precedenza, l’amministrazione ...Domanda: qual è il vero obiettivo all’origine della guerra di Vladimir Putin Ce lo hanno detto e ribadito le sue quinte colonne (più o meno consapevoli) degli opinionisti italiani: essere riconosciut ...