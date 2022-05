(Di martedì 31 maggio 2022) Troppo pochi 10 milioni per. Come riporta oggi il quotidiano veronese L'Arena il presidente dell'Hellas Maurizio Setti ha rifiutato...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Lazio, rifiutata la prima offerta al Verona per Casale -

Calciomercato.com

Il centrocampista armeno è infatti ad un passo dall'Inter di Simone Inzaghi ex tecnico della. ... L'ultima offerta romanista,dal calciatore, era di un annuale a 3 milioni di euro. I ...... RedBird Capital, per una cifra che supera il miliardo dopo averneun'altra di analoga ...anni chi scrive) conosce il groviglio di emozioni che ha accompagnato il gol di Tonali contro laClaudio Lotito incontra Setti per notificare l'interesse verso Casale: la Lazio ci prova ma l'Hellas Verona alza il muro ...A quanto riportato da L’Arena, Lotito avrebbe già incassato il primo “no” da parte di Setti Primo contatto Verona–Lazio per Casale, ma la fumata è nera. Come infatti riportato da L’Arena, il club bian ...