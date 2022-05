Lazio | il Verona dice no alla prima offerta per Nicolò Casale

(Di martedì 31 maggio 2022) L’Hellasdi nodellaper: rifiutati i primi 10 milioni dei biancocelesti Parte in salita la trattativa traper. Come riferito da l’Arena infatti, i gialloblu hanno rifiutato unadi Lotito e Tare pari a 10 milioni di euro. I dialoghi non si sono però interrotti: l’ottimo rapporto tra i due presidenti e i colloqui in programma nella prossime settimane potranno certamente sbloccare la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA VERONA - C'è distanza tra Lazio e Verona per Casale: l'idea Napoli non è tramontata - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Verona: Casale, possibile sfida Roma-Lazio - davidk_1412 : RT @juvefcdotcom: Serie A 22/23 Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Hellas Verona Inter JUVENTUS Lazio Lecce Milan Mon… - ugoal27 : RT @FMonderna: Lulic, dopo che il 26/05/13 ha sconfitto le forze del male, ha anche il dono della veggenza visto che è riuscito a prevedere… - dragonerossoen1 : RT @supersonico1986: Aggiorniamo l'albro d'oro dello scudetto ???? Juventus 36 Milan 19 Inter 18 Genoa 9 Pro Vercelli 7 Bologna 7 Torino 7… -

L'Hellasdice di no alla prima offerta dellaper Nicolò Casale: rifiutati i primi 10 milioni dei biancocelesti Parte in salita la trattativa traper Casale. Come riferito da l'Arena infatti, i gialloblu hanno rifiutato una prima offerta di Lotito e Tare pari a 10 milioni di euro. I dialoghi non si sono però interrotti: l'ottimo ...... ha parlato ai microfoni di Radio Sei riguardo ad alcuni temi legati al mercato del. Queste ... Laaveva dimostrato interesse già a gennaio per un giocatore di grande prospettiva, ci sarà ...Quanto valgono le rose delle squadre dell’ultima Serie A femminile Una domanda molto difficile a cui rispondere visto che, come anche evidenziato dall’ultimo report della ...Continuano i movimenti di mercato della Lazio. A poche ore proprio dalle parole del presidente Setti, l'Hellas avrebbe dato una risposta all'offerta per Casale.