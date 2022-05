L’avvocato è certo che i fratelli Banchi se la caveranno. Nessuno ha visto nulla, dice. Era troppo buio (Di martedì 31 maggio 2022) Va avanti il processo per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso nel settembre del 2019 a Colleferro. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi continuano a professarsi innocenti. Era una sera di settembre 2019 quando ad un ragazzo di appena 21 anni veniva strappata la vita a suon di botte. Quel ragazzo, minuto ed educato, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 31 maggio 2022) Va avanti il processo per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso nel settembre del 2019 a Colleferro. IMarco e Gabriele Bianchi continuano a professarsi innocenti. Era una sera di settembre 2019 quando ad un ragazzo di appena 21 anni veniva strappata la vita a suon di botte. Quel ragazzo, minuto ed educato, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fameht : @christianrocca Certo: L'avvocato di Volturara. - faustorac : Mancava ancora alla nostra galleria l’avvocato napoletano che ha il piano di pace col Papa, Erdogan e i segnali sul… - JedHemlock : @Vazn_Italia @_avvocato Certo. Segnalavo solo l’inizio da incubo. ?? - Emmacontroemma : @sardum Lo stesso valeva per me. E anche se so che non è 'mal comune mezzo gaudio' ti assicuro che come noi, si son… - lortodosso : @cotrozzi_lisa L'avvocato Mori per me è una garanzia, quindi, certo che si! -