Lavrov, se Ucraina smina porti ok a passaggio navi con grano (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro degli estero russo Sergej Lavrov ha affermato che "i militari russi garantiranno il passaggio senza ostacoli delle navi con grano dai porti ucraini al mar Mediterraneo se l'Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il ministro degli estero russo Sergejha affermato che "i militari russi garantiranno ilsenza ostacoli dellecondaiucraini al mar Mediterraneo se l'...

Pubblicità

EnricoLetta : No, Ministro #Lavrov, la Francia non invaderebbe il Belgio e l’Italia non occuperebbe il Ticino, uccidendone soldat… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze russe hanno distrutto una postazione ucraina dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Lavrov: il piano di pace dell'Italia non è serio - konomoronao : RT @valy_s: Per sbloccare il grano, l’ #Ucraina deve sminare le sue acque territoriali Beh non ci voleva certo Lavrov per capirlo… https://… - Swiety000 : RT @valy_s: Per sbloccare il grano, l’ #Ucraina deve sminare le sue acque territoriali Beh non ci voleva certo Lavrov per capirlo… https://… -