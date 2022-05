Lavoro: Letta, 'pronti ad accordo in legislatura su salario minimo' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Sul salario minimo abbiamo fatto una Agorà ed è uscito un corpo di proposte importante soprattutto sul salario dei giovani, la fine degli stage gratuiti. E' una priorità assoluta. La nostra proposta sul salario minimo è sul tappeto per arrivare in questa legislatura ad un accordo. Siamo pronti a discutere, a partire dalla nostra proposta, per arrivare ad un accordo". Lo ha detto Enrico Letta a margine della segreteria del Pd. "La questione salariale esiste nel Paese, ci sono molti modi per affrontarla, come l'intervento sul cuneo fiscale che è al centro del nostro progetto per le prossime elezioni", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Sulabbiamo fatto una Agorà ed è uscito un corpo di proposte importante soprattutto suldei giovani, la fine degli stage gratuiti. E' una priorità assoluta. La nostra proposta sulè sul tappeto per arrivare in questaad un. Siamoa discutere, a partire dalla nostra proposta, per arrivare ad un". Lo ha detto Enricoa margine della segreteria del Pd. "La questione salariale esiste nel Paese, ci sono molti modi per affrontarla, come l'intervento sul cuneo fiscale che è al centro del nostro progetto per le prossime elezioni", ha spiegato il segretario del Pd.

Pubblicità

fpalermomm : RT @AlRobecchi: @sbonaccini @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork Non si tratta di detestare questo e quell’altro, presidente, ma di guardare u… - marioricciard18 : RT @AlRobecchi: @sbonaccini @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork Non si tratta di detestare questo e quell’altro, presidente, ma di guardare u… - lettore1969 : RT @AlRobecchi: @sbonaccini @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork Non si tratta di detestare questo e quell’altro, presidente, ma di guardare u… - roberto_carboni : RT @AlRobecchi: @sbonaccini @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork Non si tratta di detestare questo e quell’altro, presidente, ma di guardare u… - luckystrike2030 : RT @DANIELA83337332: @EnricoLetta Letta lei ha problemi,ha perso totalmente la percezione della realtà. In Italia'qualche assassino'ha obbl… -