Lavoro | la situazione in Italia | tra emigrati all' estero | tasso di partecipazione e il divario uomini-donne

Un milione di Italiani, molti con istruzione elevata, si sono trasferiti all'estero per mancanza di «adeguate occasioni di Lavoro». A fornire il dato è stato il governatore della Banca d'Italia Antonio Visco, facendo emergere una della realtà su cui il Paese dovrebbe riflettere. L'intervento è avvenuto nell'ambito delle Considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Un'emorragia che non è compensata dai flussi in arrivo. Per questi Visco ha sottolineato il fatto che siano in calo quanti si stabiliscono in Italia e spesso si tratta di persone «con profili poco qualificati». «Si avverte - ha aggiunto - la carenza di coerenti politiche di pianificazione di flussi, di formazione e di integrazione».

