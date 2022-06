Lavoro, la situazione in Italia: tra emigrati all'estero, tasso di partecipazione e il divario uomini-donne (Di martedì 31 maggio 2022) Un milione di Italiani, molti con istruzione elevata, si sono trasferiti all'estero per mancanza di «adeguate occasioni di Lavoro». A fornire il dato è stato il governatore della Banca d'Italia Antonio Visco, facendo emergere una della realtà su cui il Paese dovrebbe riflettere. L'intervento è avvenuto nell'ambito delle Considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Un'emorragia che non è compensata dai flussi in arrivo. Per questi Visco ha sottolineato il fatto che siano in calo quanti si stabiliscono in Italia e spesso si tratta di persone «con profili poco qualificati». «Si avverte - ha aggiunto - la carenza di coerenti politiche di pianificazione di flussi, di formazione e di integrazione». La situazione del Lavoro nel Mezzogiorno e per le ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 31 maggio 2022) Un milione dini, molti con istruzione elevata, si sono trasferiti all'per mancanza di «adeguate occasioni di». A fornire il dato è stato il governatore della Banca d'Antonio Visco, facendo emergere una della realtà su cui il Paese dovrebbe riflettere. L'intervento è avvenuto nell'ambito delle Considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Un'emorragia che non è compensata dai flussi in arrivo. Per questi Visco ha sottolineato il fatto che siano in calo quanti si stabiliscono ine spesso si tratta di persone «con profili poco qualificati». «Si avverte - ha aggiunto - la carenza di coerenti politiche di pianificazione di flussi, di formazione e di integrazione». Ladelnel Mezzogiorno e per le ...

