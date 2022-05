Lavoro: Fornaro, 'bene Orlando, alzare salari e approvare salario minimo' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Ha ragione il ministro Orlando, bisogno adeguare i salari e gli stipendi all'inflazione o rischiamo una bomba sociale. Gli aumenti, in primis quelli dell'energia e degli alimenti, stanno mettendo sotto pressione i lavoratori e le lavoratrici figuriamoci chi il Lavoro non lo ha, o lo ha saltuario e sottopagato. E' un modo per evitare la possibile recessione, non si capisce quindi la contrarietà di Confindustria". Così il capogruppo di Leu, Federico Fornaro. "Il nostro Paese dal 1990 a oggi è l'unico Paese Ue che ha visto decrescere la media degli stipendi del 2,90 per cento. Per questo serve aumentare gli stipendi ma anche introdurre, d'intesa con i sindacati, il salario minimo. Un'Italia in recessione e con una crescita dei poveri è uno scenario da ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Ha ragione il ministro, bisogno adeguare ie gli stipendi all'inflazione o rischiamo una bomba sociale. Gli aumenti, in primis quelli dell'energia e degli alimenti, stanno mettendo sotto pressione i lavoratori e le lavoratrici figuriamoci chi ilnon lo ha, o lo ha saltuario e sottopagato. E' un modo per evitare la possibile recessione, non si capisce quindi la contrarietà di Confindustria". Così il capogruppo di Leu, Federico. "Il nostro Paese dal 1990 a oggi è l'unico Paese Ue che ha visto decrescere la media degli stipendi del 2,90 per cento. Per questo serve aumentare gli stipendi ma anche introdurre, d'intesa con i sindacati, il. Un'Italia in recessione e con una crescita dei poveri è uno scenario da ...

