Laura Maddaloni s'infuria: "Questo non lo avevi mai detto!", che disastro [VIDEO] (Di martedì 31 maggio 2022) Laura Maddaloni é esplosa di nuovo in diretta a proposito della sua esclusione. Cosa ha scoperto nelle ultime ore? Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria (Mediasetplay screenshot) Laura Maddaloni é la campionessa judoka che ha partecipato all'Isola dei Famosi insieme al marito Clemente Russo. Uno dopo l'altra i due sono stati eliminati dal reality, ma sono ancora molto presenti in tv. La Maddaloni subito dopo la sua eliminazione aveva incolpato Vladimir Luxuria di aver influenzato il televoto del pubblico con il suo parere. Questo avveniva circa 3 settimane fa, ma ancora se ne parla e Laura ha ancora molto da dire. La sua avventura come naufraga sarebbe durata molto più a lungo, secondo il suo parere. Una volta a casa, la campionessa ...

