L’alleanza Letta-Conte s'indebolisce. Nel Pd qualcuno pensa al piano B (Di martedì 31 maggio 2022) Il clima tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non volge certo al bello. Dopo l’incontro del 26 maggio tra Enrico Letta e Giuseppe Conte qualcuno ha dato per fatta un’intesa in Sicilia, dove il prossimo anno si terranno le elezioni regionali, per arrivare a primarie di coalizione tra rossogialli. Ma in realtà questa alleanza non è così scontata. Infatti dal Pd, dopo le voci di un’intesa in Sicilia, si sono affrettati a precisare che l’incontro tra i due leader è stato interlocutorio e hanno tenuto a sottolineare che in realtà non è stata presa alcuna decisione definitiva. Anche perché lo stesso giorno è filtrata la notizia del no di Giuseppe Conte alla candidatura del vice segretario dem Beppe Provenzano alla presidenza di quella regione. Una notizia che non rappresenta certo un buon viatico per la futura ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Il clima tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non volge certo al bello. Dopo l’incontro del 26 maggio tra Enricoe Giuseppeha dato per fatta un’intesa in Sicilia, dove il prossimo anno si terranno le elezioni regionali, per arrivare a primarie di coalizione tra rossogialli. Ma in realtà questa alleanza non è così scontata. Infatti dal Pd, dopo le voci di un’intesa in Sicilia, si sono affrettati a precisare che l’incontro tra i due leader è stato interlocutorio e hanno tenuto a sottolineare che in realtà non è stata presa alcuna decisione definitiva. Anche perché lo stesso giorno è filtrata la notizia del no di Giuseppealla candidatura del vice segretario dem Beppe Provenzano alla presidenza di quella regione. Una notizia che non rappresenta certo un buon viatico per la futura ...

Pubblicità

GiuseppePepe10 : RT @erretti42: Pd ritenga ‘innaturale’ l’alleanza con un movimento populista” (Ferdinando Adornato, Messaggero, 27.5). Certo, come no: infa… - tonyeldoret : @sbonaccini @AlRobecchi @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork È evidente che Nannicini detesti il PD,ma è ancora più ch… - MauroCapozza : RT @erretti42: Pd ritenga ‘innaturale’ l’alleanza con un movimento populista” (Ferdinando Adornato, Messaggero, 27.5). Certo, come no: infa… - Leonida62 : RT @erretti42: Pd ritenga ‘innaturale’ l’alleanza con un movimento populista” (Ferdinando Adornato, Messaggero, 27.5). Certo, come no: infa… - sologiuma : RT @erretti42: Pd ritenga ‘innaturale’ l’alleanza con un movimento populista” (Ferdinando Adornato, Messaggero, 27.5). Certo, come no: infa… -

Conte, dice Grillo, è un vero specialista di penultimatum ...ripensata Dopo il voto non è esclusa la nascita di una alleanza ... L'intesa con Bersani Conte ora ci ripensa Quando Giuseppe Conte si ... Conte ora cerca di liberarsi di Letta Sarà la nuova propulsione ... NATO, una storia da chiudere ...banalizzare la vacuità e l'incoerenza dei propositi dell'alleanza ... quali la tarda età e scarsa lucidità di Biden, o l'evidente ...e subito dopo si smentiscono (senza neanche avvisare il povero Letta, ... Il Foglio ...ripensata Dopo il voto non è esclusa la nascita di una...'intesa con Bersani Conte ora ci ripensa Quando Giuseppe Conte si ... Conte ora cerca di liberarsi diSarà la nuova propulsione ......banalizzare la vacuità e'incoerenza dei propositi dell'... quali la tarda età e scarsa lucidità di Biden, o'evidente ...e subito dopo si smentiscono (senza neanche avvisare il povero, ... L’alleanza Letta-Conte s'indebolisce. Nel Pd qualcuno pensa al piano B