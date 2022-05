L'accordo europeo sul petrolio a due facce (Di martedì 31 maggio 2022) L’accordo sull’embargo al petrolio russo trasportato via mare, raggiunto nella notte dai Paesi dell’Unione europea, porterà allo stop “di oltre due terzi delle importazioni di greggio dalla Russia, colpendo così una delle principali fonti di finanziamento per la sua macchina da guerra. Stiamo esercitando la massima pressione possibile su Mosca per far finire il conflitto”, ha twittato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Due terzi del petrolio importato dalla Russia nell’Ue arriva infatti via mare e solo il resto dall’oleodotto Druzhba, che per ora continuerà a erogare greggio. Ma entro la fine dell’anno l’embargo arriverà a colpire il 90% dell’export russo verso l’Ue, perché Polonia e Germania, che sono comunque connesse all’oleodotto, smetteranno di acquistare anche il petrolio via ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022) L’sull’embargo alrusso trasportato via mare, raggiunto nella notte dai Paesi dell’Unione europea, porterà allo stop “di oltre due terzi delle importazioni di greggio dalla Russia, colpendo così una delle principali fonti di finanziamento per la sua macchina da guerra. Stiamo esercitando la massima pressione possibile su Mosca per far finire il conflitto”, ha twittato il presidente del Consiglio, Charles Michel. Due terzi delimportato dalla Russia nell’Ue arriva infatti via mare e solo il resto dall’oleodotto Druzhba, che per ora continuerà a erogare greggio. Ma entro la fine dell’anno l’embargo arriverà a colpire il 90% dell’export russo verso l’Ue, perché Polonia e Germania, che sono comunque connesse all’oleodotto, smetteranno di acquistare anche ilvia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, raggiunto l’accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3… - sologiuma : RT @Agenzia_Ansa: 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'Ucraina… - MariaPiaRagosa : RT @mara_carfagna: L'Italia esce a testa alta dal Consiglio europeo. Non c’è solo l’accordo su nuove sanzioni ma anche un primo passo verso… -