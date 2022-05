La Val di Fiemme ospiterà gli Europei di corsa a ostacoli: sarà la quinta disciplina del pentathlon da Los Angeles 2028? (Di martedì 31 maggio 2022) La Val di Fiemme si appresta ad ospitare dal 9 al 12 giugno i Campionati Europei di corsa a ostacoli 2022, una disciplina attualmente sotto la lente d’ingrandimento da parte dell’UIPM (Union Internationale de pentathlon Moderne) nel ballottaggio per la scelta del quinto sport che comporrà il pentathlon moderno a partire dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 al posto dell’equitazione. “Un lungo lavoro iniziato nel 2017 ci permette oggi di portare in Italia i migliori atleti delle obstacle race. Nonostante il biennio pandemico non ci siamo arresi e ora siamo davvero emozionati per questo ulteriore obiettivo che condivideremo con Val di Fiemme. Siamo una disciplina in grandissima crescita e siamo ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) La Val disi appresta ad ospitare dal 9 al 12 giugno i Campionatidi2022, unaattualmente sotto la lente d’ingrandimento da parte dell’UIPM (Union Internationale deModerne) nel ballottaggio per la scelta del quinto sport che comporrà ilmoderno a partire dai Giochi Olimpici di Losal posto dell’equitazione. “Un lungo lavoro iniziato nel 2017 ci permette oggi di portare in Italia i migliori atleti delle obstacle race. Nonostante il biennio pandemico non ci siamo arresi e ora siamo davvero emozionati per questo ulteriore obiettivo che condivideremo con Val di. Siamo unain grandissima crescita e siamo ...

