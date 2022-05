La Trevisan spiega | Ecco perché mi trovo bene a Parigi

Pubblicità

gioferlazzo : @SkySportsTennis insopportabile sentire gli urli della Trevisan. I tennisti si lamentano di un bisbiglio in tribuna… -

La tennista azzurra Martina, qualificata alla semifinale del Rolan Garros dopo aver battuto la canadese Fernandez,il segreto del suo successo sulla terra rossa di ParigiPrima di affrontare la: "Non ci sono tante mancine sul circuito, dovrò adattarmi. Di sicuro mi godrò il confronto con una avversaria che porta la sua passionalità in campo. Io adoro ...Martina Trevisan è ancora tra le migliori quattro ... Ma ho raccolto molte esperienze— spiega la tennista fiorentina – È dall’inizio di quest’anno che stavo sognando questo momento ...PARIGI - Martina Trevisan la spunta al terzo set contro Leylah Fernandez. Dopo nove anni, un'italiana torna in semifinale sulla terra parigina ...