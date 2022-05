La transizione ecologica allarga il vuoto di competenze green (Di martedì 31 maggio 2022) La domanda di professionalità e di profili tecnici capaci di impostare, definire e gestire le strategie della transizione energetica cresce in modo esponenziale. Molti dei mestieri si stanno addirittura definendo ora. Ma il mismatch arriva fino al 30-35%, a Bergamo supera il 40%. Ecco il quadro dettagliato delle richieste presentato dalle imprese Leggi su ecodibergamo (Di martedì 31 maggio 2022) La domanda di professionalità e di profili tecnici capaci di impostare, definire e gestire le strategie dellaenergetica cresce in modo esponenziale. Molti dei mestieri si stanno addirittura definendo ora. Ma il mismatch arriva fino al 30-35%, a Bergamo supera il 40%. Ecco il quadro dettagliato delle richieste presentato dalle imprese

