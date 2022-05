Pubblicità

Vanity Fair Italia

...degli alunni e dei docenti del Liceo De Amicis coinvolti nell'iniziativa ha svolto unaall'...per andare a scuola in via Santa Croce o per giocare o per rincorrere Garibaldi! Moltoe ..."È stata unadi storia che non ha eguali" ha affermato un' insegnante, Maria Carla Zanardi ,...uno dei cancri più devastanti nella storia di questo paese è stata un'esperienzaoltre ... La toccante lezione di Fedez al figlio Leone: «I ricordi sono la cosa più bella che abbiamo» Al fumetto di Andrea Mirandola il primo premio del concorso ‘Bologna 10.25’ aperto agli studenti del polo Gobetti di Scandiano per ricordare l’attentato della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 in ...L’ultimo saluto a Querzè, docente, dirigente scolastica e politica. Il ricordo in consiglio comunale: "Ha sempre dato contributi di valore" ...