La scuola del futuro si reggerà ancora sui precari (Di martedì 31 maggio 2022) L’alta adesione allo sciopero di ieri (30 maggio) del mondo della scuola ci spinge a una riflessione profonda, perché in ballo non c&rsquo... Leggi su today (Di martedì 31 maggio 2022) L’alta adesione allo sciopero di ieri (30 maggio) del mondo dellaci spinge a una riflessione profonda, perché in ballo non c&rsquo...

Pubblicità

stanzaselvaggia : @NFratoianni è l’unico politico che si sta preoccupando della sorte dei tre studenti incarcerati a Torino per le pr… - sbonaccini : A Sassari una maestra ha chiesto agli alunni di realizzare il calendario reinterpretando alcune foto del '900. Ecco… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - Danithefree : RT @EleonoraPiga2: L'appello del Garante dell'infanzia Francesco Lalla all'utilizzo delle mascherine a scuola. - mariellatp01 : Ma come osate, come vi permettete!? NESSUNO è all'altezza della #Fallaci. Un AFFRONTO alla #Storia del nostro Paese… -