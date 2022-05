La preside che ha coperto con lo scotch i jeans strappati della studentessa: “Vorrei la divisa a scuola” (Di martedì 31 maggio 2022) Rosanna Perri, la preside dell'istituto scolastico "Lucrezia della Valle" di Cosenza che pochi giorni fa aveva coperto con lo scotch i jeans strappati di una studentessa, torna sull'argomento dress code a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) Rosanna Perri, ladell'istituto scolastico "LucreziaValle" di Cosenza che pochi giorni fa avevacon lodi una, torna sull'argomento dress code a. L'articolo .

Pubblicità

ibis787 : RT @GiorgioDeRose1: @RobertoRenga Preside' sono popolazioni di origine russa , che avrebbero dovuto fare ??? - XFitcom : @GiorgioDeRose1 @RobertoRenga quello che vuole il preside' , ovviamente - GiorgioDeRose1 : @RobertoRenga Preside' sono popolazioni di origine russa , che avrebbero dovuto fare ??? - llilita1402 : @carmelodipaola @Cartabellotta Una preside del novarese mi disse che dovevo tornare in meridione dato che nn ero ca… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Sì, la divisa a scuola non mi dispiacerebbe affatto. Io sono per il bon ton, oltre che della generazione dei grembiuli che tr… -