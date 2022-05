La premier neo - zelandese Andern da Biden: condoglianze per Uvalde (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la premier neo - zelandese Jacinda Andern, che ha fatto le sue condoglianze per le vittime della strage di Uvalde, in Texas, e di Buffalo, dopo che il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente americano Joeha ricevuto laneo -Jacinda, che ha fatto le sueper le vittime della strage di, in Texas, e di Buffalo, dopo che il suo ...

Pubblicità

ilcozzaronero : @NicoSpinelli8 Il Forest neo promosso in Premier league percepirà 150 mln come premio partecipazione da FA. È tutto vostro onore - KeyshonIMP : @m_oscar92 @PelvicoMilan @AlfredoPedulla @AndreaZani7 La premier è un altro mondo. Chi vince la serie B inglese in… - Avantionline : Slovenia, Jansa ostracizza il lavoro del neo premier - partenope75 : @julien170905 L' unico neo nel tuo discorso è che per attirare giovani veri talenti non bastano quei 40 milioni. La… - Fata_lita : @lauraboldrini Meglio che si informi prima di farsi la foto col neo premier -