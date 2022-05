La posizione della Banca d’Italia sulle criptovalute (Di martedì 31 maggio 2022) Il mercato delle criptovalute – a livello globale – si arricchisce, ogni giorno di più, di nuovi attori protagonisti. Offerte a prezzi irrisori, con promesse di grandi guadagni immediati o nel giro di pochissime settimane. Alcune sono sostenute da aziende stabili, in grado di sostenere e sopperire alle inevitabili fluttuazioni di queste monete virtuali che hanno un valore intrinseco condizionato alla loro stessa volatilità. Ci sono Paesi nel mondo che hanno deciso di “convertirsi” al mercato dei coin digitali, mentre ce ne sono altri che sono ancora dubbiosi sull’efficacia e la sicurezza di questi tipi di investimenti (perché di questo si tratta). Ed è proprio quest’ultima la posizione ufficiale della Banca d’Italia su questo tema di strettissima attualità e del futuro futuribile. LEGGI ANCHE > La ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 31 maggio 2022) Il mercato delle– a livello globale – si arricchisce, ogni giorno di più, di nuovi attori protagonisti. Offerte a prezzi irrisori, con promesse di grandi guadagni immediati o nel giro di pochissime settimane. Alcune sono sostenute da aziende stabili, in grado di sostenere e sopperire alle inevitabili fluttuazioni di queste monete virtuali che hanno un valore intrinseco condizionato alla loro stessa volatilità. Ci sono Paesi nel mondo che hanno deciso di “convertirsi” al mercato dei coin digitali, mentre ce ne sono altri che sono ancora dubbiosi sull’efficacia e la sicurezza di questi tipi di investimenti (perché di questo si tratta). Ed è proprio quest’ultima laufficialesu questo tema di strettissima attualità e del futuro futuribile. LEGGI ANCHE > La ...

Pubblicità

CarloCalenda : Salvini è un irresponsabile e conferma la sua sudditanza a Mosca. L’uscita di Damilano e la presa di posizione di G… - borghi_claudio : E nell'acqua millenaria della fonte delle fate a Poggibonsi volevo vedere l'inquietante opera 'i dormienti' di Mimm… - gualtierieurope : Soddisfatto per la decisione della Questura di vietare la manifestazione di #Casapound nella Capitale sabato 28 mag… - g_l_morotti : RT @davcarretta: Domani Danimarca e Paesi Bassi si vedranno tagliare il gas da Gazprom per non aver ceduto al ricatto sul pagamento in rubl… - BallDontLieNBA : RT @Fazzettino: Gara 7 con vittoria della squadra in trasferta: - le ultime 2 - 4 delle ultime 5 - 7 delle ultime 11 - 9 delle ultime 16 (l… -