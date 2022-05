Pubblicità

ilGiornale.it

Da un vendicatore disperato armato di martello a un poliziotto innamorato senza. Dalla violenza più estrema allo struggimento più placido. Potremmo riassumere così la ...pubblico menoe ...... si presenta da lui in ufficio con una. Pietro riesce a disarmare la ragazza e in cambio ... A causa della sua distrazione, uno suoha rischiato di morire . La Graziani si rende conto ... La pistola, il "paziente sospetto" e il delitto: "Nessuna resistenza" Il professor Roberto Klinger, noto diabetologo e medico sociale della "Grande Inter", fu ucciso con tre colpi di pistola nel febbraio del 1995. A trent'anni del delitto, non è ancora nota l'identità d ...Notte di follia a Portici di Caserta, dove un uomo non vuole fare la fila al bar, si innervosisce e spara colpi in aria, ma viene denunciato ...