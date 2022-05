La nuova truffa su WhatsApp | non rispondete agli sconosciuti!

Leggi su newstv

(Di martedì 31 maggio 2022) Unache, a differenza di altre del passato, non sfrutta metodi tecnici ma più “comunicativi”. Fate molta attenzione! Ogni clic ha un rischio. Soprattutto in un’epoca di bombardamento tecnologico e digitale, sarebbero fondamentali dei corsi, per cittadini e per dipendenti della pubblica amministrazione. All’avanzare dei percorsi informatici, infatti, non corrisponde una alfabetizzazione della popolazione.(web source)Sicuramente è importante avere un antivirus. Ma soprattutto è importante cominciare a pensare che ogni clic può portare conseguenze indesiderate e talvolta gravi. In generale, sia da cellulare che da smartphone, vi consigliamo di seguire dei link solo se siamo certi della reputazione delle pagine di destinazione. Lo stesso vale per l’apertura di allegati su mail,, telegram ...