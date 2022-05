"La mia sensualità? Cosa mi mette i brividi". Francesca Fialdini, fuori tutto: "Ho incontrato uomini che,,," (Di martedì 31 maggio 2022) Ora parla Francesca Fialdini, conduttrice di A ruota libera su Rai 1. E risponde a chi critica la sua sensualità e femminilità. “Appetibile in tv? Sparito chi me lo ha detto”, racconta sui social. Dov'è un fiume in piena. Senza freni. Il suo stile di conduzione fa alzare un polverone, ma prima della fine della stagione tv (che chiederà i battenti il 5 giugno con l'apertura dei programmi estivi) la conduttrice sbotta. Lo fa proprio "a ruota libera". “La mia sensualità la esprimo con chi mi pare nel privato e con chi scelgo io. Non un tanto al chilo qui sui social e tanto meno in tv. L'equazione femminilità = sensualità mi fa venire i brividi", dice. Secondo la Filadini le critiche ricevute sono frutto di "cliché retrogradi". "Ho incontrato uomini ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Ora parla, conduttrice di A ruota libera su Rai 1. E risponde a chi critica la suae femminilità. “Appetibile in tv? Sparito chi me lo ha detto”, racconta sui social. Dov'è un fiume in piena. Senza freni. Il suo stile di conduzione fa alzare un polverone, ma prima della fine della stagione tv (che chiederà i battenti il 5 giugno con l'apertura dei programmi estivi) la conduttrice sbotta. Lo fa proprio "a ruota libera". “La miala esprimo con chi mi pare nel privato e con chi scelgo io. Non un tanto al chilo qui sui social e tanto meno in tv. L'equazione femminilità =mi fa venire i", dice. Secondo la Filadini le critiche ricevute sono frutto di "cliché retrogradi". "Ho...

queenxx36 : Non puoi resistere alla mia sensualità e bellezza..l’idea di versare litri nel mio conto ti eccita ma hai paura..ma… - Orsosognante : Poeta americano di grande sensualità in cui però la natura è parte importante. Breve ricordo e la sua passionale po… - Libero41316546 : Mamma mia Giulia e Pierpaolo Trasmettono tutto il Loro Amore Passione Sensualità tutto ciò che c'è nella Parola Amo… - Luca190499 : RT @oocisola: “sono un sex symbol ilary diciamolo una volta per tutte è una realtà che va accettata, che l’italia accetti la mia indiscussa… - itsmc17 : RT @oocisola: “sono un sex symbol ilary diciamolo una volta per tutte è una realtà che va accettata, che l’italia accetti la mia indiscussa… -