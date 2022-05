La lettera piena d’amore di Alessandro per Beatrice e Marco Fantini: “Ti affido la mia mamma” (Di martedì 31 maggio 2022) E’ stato davvero emozionante vedere Beatrice Valli arrivare davanti al suo futuro marito, accompagnata anche da Alessandro, suo figlio, il suo ometto. Nel 2014, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva conosciuto Marco nel programma, era stata sin da subito chiara: prima di essere Bea, era una mamma. Beatrice infatti, aveva già messo al mondo Alessandro, giovanissima. Arrivata nel programma di Canale 5 era una mamma single, quella che si poteva definire “una ragazza madre”. E aveva parlato moltissimo di Alle, del suo bambino adorato. In una delle ultime esterne aveva anche regalato a Marco un braccialetto fatto per lei da suo figlio. Era stato sin da subito chiaro: se ami Bea, devi amare prima Alessandro. E quel bene, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) E’ stato davvero emozionante vedereValli arrivare davanti al suo futuro marito, accompagnata anche da, suo figlio, il suo ometto. Nel 2014, quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva conosciutonel programma, era stata sin da subito chiara: prima di essere Bea, era unainfatti, aveva già messo al mondo, giovanissima. Arrivata nel programma di Canale 5 era unasingle, quella che si poteva definire “una ragazza madre”. E aveva parlato moltissimo di Alle, del suo bambino adorato. In una delle ultime esterne aveva anche regalato aun braccialetto fatto per lei da suo figlio. Era stato sin da subito chiaro: se ami Bea, devi amare prima. E quel bene, ...

Pubblicità

BYEONGH0NEY : poi niente onestamente a me haganezuka continua a far scompisciare con la lettera piena di insulti per tanjiro perc… - GiTufano69 : @SecolodItalia1 Perchè, la piena fiducia della Tv per cui lavora era in dubbio? Non credo abbiano nenache speso 5 m… - micaleafacchini : RT @RHolzeisen: Piena solidarietà al Dott. med Andrea #Stramezzi! Vogliono evidentemente eliminare i #medici che CURANO i pazienti secondo… - poesiarobusta : @literlandweb1 Giorno 345, la cassetta delle lettere è ancora piena di pubblicità e non una sola lettera d'amore. C… - istituto_siddhi : MINDFULNESS - PER UNA MENTE AMICA Mindfulness, che alla lettera significa attenzione piena, è uno stato di coscienz… -