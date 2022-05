La grande paura nel M5s per la legittimità dello statuto (Di martedì 31 maggio 2022) Una riunione ad hoc non si è ancora tenuta ma cresce la preoccupazione, anche di Giuseppe Conte secondo quanto riferiscono fonti parlamentari M5s, per quello che potrebbe succedere il 7 giugno, quando si riunirà nuovamente il tribunale di Napoli per decidere sulle legittimità dello statuto. Una preoccupazione legata anche a quello che faranno Di Maio e Grillo qualora il pronunciamento dovesse portare ad una nuova sospensiva dei vertici e all'annullamento dell'ultimo voto sulle regole interne. Il leader M5s, spiegano le stesse fonti, ha rimarcato con i suoi che, indipendentemente da quella che sarà la sentenza, i giudici non potranno fermare il nuovo corso legittimato dal pronunciamento dei cittadini.Andremo avanti, gli attivisti sono con noi, il ragionamento. Si vedrà quale sarà la decisione del Tribunale ma in caso di esito negativo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 31 maggio 2022) Una riunione ad hoc non si è ancora tenuta ma cresce la preoccupazione, anche di Giuseppe Conte secondo quanto riferiscono fonti parlamentari M5s, per quello che potrebbe succedere il 7 giugno, quando si riunirà nuovamente il tribunale di Napoli per decidere sulle. Una preoccupazione legata anche a quello che faranno Di Maio e Grillo qualora il pronunciamento dovesse portare ad una nuova sospensiva dei vertici e all'annullamento dell'ultimo voto sulle regole interne. Il leader M5s, spiegano le stesse fonti, ha rimarcato con i suoi che, indipendentemente da quella che sarà la sentenza, i giudici non potranno fermare il nuovo corso legittimato dal pronunciamento dei cittadini.Andremo avanti, gli attivisti sono con noi, il ragionamento. Si vedrà quale sarà la decisione del Tribunale ma in caso di esito negativo ...

