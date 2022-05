“La Grande Bellezza”: il film che ha consacrato Paolo Sorrentino (Di martedì 31 maggio 2022) Il regista Paolo Sorrentino, conosciuto anche all’estero con “Il divo” (premiato a Cannes) o “This must be the place“, riceve una Grande risonanza grazie l’Oscar vinto nel 2014 con il film “La Grande Bellezza“. Paragonato per analogie al film di Fellini “La dolce vita“, il film di Sorrentino si fa carico di significati e simbolismi differenti, per questo, per comprenderlo al meglio è opportuno analizzarli. La pellicola segue una costruzione paratattica, ovvero frammentata, come se non ci fosse uno sviluppo lineare e un’evoluzione nella narrazione. La vera protagonista del film è Roma con i suoi eccessi, ma carica di storia sia contemporanea che del passato classico. Tra sacro e profano si dipanano le avventure di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Il regista, conosciuto anche all’estero con “Il divo” (premiato a Cannes) o “This must be the place“, riceve unarisonanza grazie l’Oscar vinto nel 2014 con il“La“. Paragonato per analogie aldi Fellini “La dolce vita“, ildisi fa carico di significati e simbolismi differenti, per questo, per comprenderlo al meglio è opportuno analizzarli. La pellicola segue una costruzione paratattica, ovvero frammentata, come se non ci fosse uno sviluppo lineare e un’evoluzione nella narrazione. La vera protagonista delè Roma con i suoi eccessi, ma carica di storia sia contemporanea che del passato classico. Tra sacro e profano si dipanano le avventure di ...

Pubblicità

BrindusaB1 : RT @AlessandraCicc6: 'Notatio naturae et animadversio peperit artem' (L’osservazione della natura e la meditazione hanno dato vita all’art… - treasure_sunken : #OnThisDay we celebrate the 52nd birthday of Academy Award winning Italian filmmaker Paolo Sorrentino.… - MariaAdeleNari : RT @AlessandraCicc6: 'Notatio naturae et animadversio peperit artem' (L’osservazione della natura e la meditazione hanno dato vita all’art… - gevdime : RT @PaolaCorb: “Il fascino di un fiore è nelle sue contraddizioni – così delicato nella forma ma forte nel profumo, così piccolo nelle dime… - cinese_turismo : Scoprite la grande bellezza della Cina in un minuto! Immersioni, surf… divertentissimi sport acquatici, tessitura,… -