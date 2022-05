La giornalista si scusa col bambino calabrese per le offese in tv Ma poi annuncia azioni legali

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 maggio 2022) La cronista della tv vicentina Tva, Sara Pinna, è finita nella bufera per il suo botta e risposta con un piccolo tifoso del Cosenza dopo la partita che ha decretato la retrocessione in serie C del Vicenza. Il ragazzino nella trasmissione aveva detto: "Lupi si nasce". “E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro“, la replica al vetriolo dellache ha scatenato un caso. "Riconfermo quanto detto: le mie scuse, che ribadisco, sono state fatte già il 21 maggio, quando ho preso coscienza che la situazione di inadeguatezza che ho provato ha anche ferito delle persone e la popolazione del nostro Sud. Ho cercato da subito di porre rimedio al mio errore, ma poi i meccanismi dei social, una volta preso l'osso, non lo hanno lasciato: le mie scuse non sono servite a fermarli", ha detto Pinna all'Adnkronos. "Sono ...