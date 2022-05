La giornalista russa choc | ' La terza guerra mondiale è iniziata Ora dobbiamo smilitarizzare la Nato'

Pubblicità

L''operazione speciale' della Russia in Ucraina è giunta alla fine ed è iniziata 'la Terza guerra mondiale'. È l'opinione della conduttrice della tv di Stato, Olga Skabeyeva , secondo cui ora la Russia sta affrontando una situazione in cui deve 'smilitarizzare la Nato'. Parlando agli spettatori del canale Rossiya - 1, Skabeyeva ha affermato - secondo ...... dove è stato ucciso ilfrancese Frédéric Leclerc - Imhoff . Il vertice europeo ha ... Se Kiev risolve il problema dello sminamento dei porti, la Marinagarantirà il passaggio senza ... Ovsyannikova, la giornalista russa che protestò in tv: “Contro di me odio anche da Kiev” Ve la ricordate la giornalista russa che protestò in tv interrompendo il telegiornale che stava andando in onda su Channel 1, la più importante emittente televisiva russa e mostrando un cartello che ...L'«operazione speciale» della Russia in Ucraina è giunta alla fine ed è iniziata «la Terza guerra mondiale». È l'opinione della conduttrice della tv di Stato russa, Olga Skabeyeva, secondo cui ora la ...