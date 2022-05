La giornalista russa choc | «La terza guerra mondiale è iniziata Ora dobbiamo smilitarizzare la Nato»

(Di martedì 31 maggio 2022) L’«operazione speciale» della Russia in Ucraina è giunta alla fine ed è«la». È l’opinione della conduttrice della tv di Stato, Olga Skabeyeva, secondo cui ora la Russia sta affrontando una situazione in cui deve «la». Parlando agli spettatori del canale Rossiya-1, Skabeyeva ha affermato – secondo un video ripreso dall’account Twitter del portale di notizie ucraino Ukraine World – che «forse è arrivato il tempo di ammettere che l’operazione speciale della Russia in Ucraina è terminata. Nel senso che èuna vera. Anzi la». «Siamo costretti anon solo l’Ucraina, ...

