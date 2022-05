La fortuna | Boss in incognito o Blu profondo? La tv del 31 maggio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 31su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la mini-serie “La”. Dopo un lungo processo, con numerosi colpi di scena, Jonas Pierce riesce a vincere la causa per il regno di Spagna, ma Alex e Lucìa non possono festeggiare perché Frank Wild non si dà per vinto e, per vincere la sua lotta temeraria, mette in atto una serie di mosse disperate, non ultima ricorrere al Congresso americano per ottenere una nuova legge sul diritto marittimo. Canale5 alle 21.40 trasmetterà la fiction “Giustizia per tutti”. Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via “in”, condotto da Max Giusti. Il mondo del lavoro visto attraverso le storie professionali ed umane di manager, operai ed impiegati, nella particolare contingenza nella quale ci troviamo… Spazio all’attualità e alla politica su ...