La fantastica stagione di Courtois è finita: lascia il ritiro del Belgio per riposarsi (Di martedì 31 maggio 2022) La strepitosa stagione di Thibaut Courtois è finita. Il portiere del Madrid, uno dei protagonisti indiscussi della stagione di vittorie culminata con la conquista della Champions, non giocherà le partite internazionali con il Belgio, niente Nations League. Ha lasciato il ritiro della sua nazionale dopo essere stato sottoposto a vari test. Courtois ha sofferto di pubalgia per tutta l’annata, ora deve riposare, dicono i medici. La stagione comincerà pima e c’è un Mondiale da giocare. Il portierone eroe di Parigi s’è guadagnato sul campo quattro partite di sconto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) La strepitosadi Thibaut. Il portiere del Madrid, uno dei protagonisti indiscussi delladi vittorie culminata con la conquista della Champions, non giocherà le partite internazionali con il, niente Nations League. Hato ildella sua nazionale dopo essere stato sottoposto a vari test.ha sofferto di pubalgia per tutta l’annata, ora deve riposare, dicono i medici. Lacomincerà pima e c’è un Mondiale da giocare. Il portierone eroe di Parigi s’è guadagnato sul campo quattro partite di sconto. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : La fantastica stagione di #Courtois è finita: lascia il ritiro del Belgio per riposarsi Il portiere del Real ha s… - AleScorny : @nonsonoCristina Dicono che la quarta stagione sia fantastica. Domani la inizio - ortonanotizie : Sfuma in finale il sogno del Victoria Cross Ortona - Comunque una stagione fantastica degli ortonesi - JimDebaser : @Maicuntent1986 Mi dicevano alcuni amici che Stranger Things ha una prima stagione fantastica per poi calare nelle… - IO_Dan_ : Per tutti gli amanti di #halo, non dovete perdervi la FANTASTICA #HaloTheSeries,a dir poco ENTUSIASMANTE. Spero che… -