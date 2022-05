La Cina dalla Luna a Marte sino alla scienza terrestre (Di martedì 31 maggio 2022) L’innovazione tecnologica è come un enorme motore, che sta spingendo questo lustro ad espandere la profondità e l’ampiezza del tempo e dello spazio. Andare su Marte per esplorare una nuova frontiera; portare dalla Luna minerali, sono compiti ardui che ci attendono nel breve periodo. Si comprendono le esigenze di sviluppo della società umana e si semina speranza: anche esplorare la possibilità di civiltà lontane da noi nell’ambito dell’Universo. Nel 1992, la Repubblica Popolare della Cina ha stabilito una strategia in tre fasi per l’ingegneria del volo spaziale con equipaggio, per cui la costruzione di una stazione spaziale è stata un obiettivo importante. Ventinove anni dopo, il 29 aprile 2021, il modulo centrale Tianhe della stazione spaziale cinese è stato lanciato con successo, segnando il pieno ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) L’innovazione tecnologica è come un enorme motore, che sta spingendo questo lustro ad espandere la profondità e l’ampiezza del tempo e dello spazio. Andare super esplorare una nuova frontiera; portareminerali, sono compiti ardui che ci attendono nel breve periodo. Si comprendono le esigenze di sviluppo della società umana e si semina speranza: anche esplorare la possibilità di civiltà lontane da noi nell’ambito dell’Universo. Nel 1992, la Repubblica Popolare dellaha stabilito una strategia in tre fasi per l’ingegneria del volo spaziale con equipaggio, per cui la costruzione di una stazione spaziale è stata un obiettivo importante. Ventinove anni dopo, il 29 aprile 2021, il modulo centrale Tianhe della stazione spaziale cinese è stato lanciato con successo, segnando il pieno ...

