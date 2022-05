La cena da 46 stelle Michelin per i 15 anni di The Fork (Di martedì 31 maggio 2022) Con 46 stelle Michelin, quella del 30 maggio 2022 a Parigi potrebbe essere la cena più stellata della storia. In navigazione sulla Senna, con partenza sotto la Tour Eiffel, nel ristorante mobile Ducasse sur Seine si sono infatti esibiti alcuni prestigiosi chef europei: il padrone di casa Alain Ducasse (20 stelle Michelin), i Fratelli Cerea (8 stelle), Helène Darroze (6 stelle), Martin Berasategui (12 stelle) e Jessica Prealpato (Best Pastry Chef in the world 2019). Fra le testate internazionali invitate al 15esimo anniversario di The Fork - che ha cambiato il rapporto fra ristorazione e clientela attraverso un sistema di prenotazione tramite sito o app, ormai presente in 12 Paesi - c'era anche GQ Italia. A futura ... Leggi su gqitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Con 46, quella del 30 maggio 2022 a Parigi potrebbe essere lapiù stellata della storia. In navigazione sulla Senna, con partenza sotto la Tour Eiffel, nel ristorante mobile Ducasse sur Seine si sono infatti esibiti alcuni prestigiosi chef europei: il padrone di casa Alain Ducasse (20), i Fratelli Cerea (8), Helène Darroze (6), Martin Berasategui (12) e Jessica Prealpato (Best Pastry Chef in the world 2019). Fra le testate internazionali invitate al 15esimoversario di The- che ha cambiato il rapporto fra ristorazione e clientela attraverso un sistema di prenotazione tramite sito o app, ormai presente in 12 Paesi - c'era anche GQ Italia. A futura ...

