La caccia può diventare un’alleata della biodiversità? (Di martedì 31 maggio 2022) Tutti possiamo immaginare – e auspicare – un mondo in cui uomo e ambiente coesistono in equilibrio. Ma in questo quadro c’è spazio per la caccia? Il tema è notoriamente controverso e divisivo. Quando arriva all’ordine del giorno nel dibattito pubblico, è polarizzato ai due opposti: da un lato l’abolizione dell’attività venatoria tout court, dall’altra la difesa della caccia in qualunque forma, fino al bracconaggio, ossia la caccia svolta in violazione delle norme attualmente vigenti. Purtroppo, stando a un report di BirdLife, l’Italia è al secondo posto (dopo l’Egitto) per bracconaggio tra i Paesi del bacino del Mediterraneo. Ricordiamo, però, che caccia e bracconaggio sono due cose opposte: «l bracconaggio è un’attività illegale che va a incidere moltissimo sulle specie e sulla loro conservazione, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) Tutti possiamo immaginare – e auspicare – un mondo in cui uomo e ambiente coesistono in equilibrio. Ma in questo quadro c’è spazio per la? Il tema è notoriamente controverso e divisivo. Quando arriva all’ordine del giorno nel dibattito pubblico, è polarizzato ai due opposti: da un lato l’abolizione dell’attività venatoria tout court, dall’altra la difesain qualunque forma, fino al bracconaggio, ossia lasvolta in violazione delle norme attualmente vigenti. Purtroppo, stando a un report di BirdLife, l’Italia è al secondo posto (dopo l’Egitto) per bracconaggio tra i Paesi del bacino del Mediterraneo. Ricordiamo, però, chee bracconaggio sono due cose opposte: «l bracconaggio è un’attività illegale che va a incidere moltissimo sulle specie e sulla loro conservazione, ...

